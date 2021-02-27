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Dünya

Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Hakan Çopur   | 27.02.2021
Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi

Washington DC

Temsilciler Meclisinde ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin gece saatlerinde yapılan oylamada 219 vekil tasarıya "evet" oyu verirken 212 vekil ise "hayır" oyu verdi. 2 Demokrat vekilin tasarıya hayır oyu vermesi dikkati çekti.

Bu sonuçla kabul edilen dev ekonomik destek paketi Senatoya gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın masasına gidecek.

Pakette kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı.

Ancak önceki gün Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer alamayacak.

Senatodaki Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratlar da bu yönde bir adıma "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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