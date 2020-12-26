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Dünya

Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 26.12.2020
Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı

New York

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın ekonomik destek paketini imzalama sorumluluğundan kaçınmasının "yıkıcı sonuçları"nın olacağı uyarısında bulundu. 

Yaklaşık 10 milyon ABD'linin işsizlik yardımı alamayacağına, birkaç gün içinde hükümet fonunun süresinin dolacağına ve orduda maaşların ödenmesinin riske gireceğine dikkati çeken Biden, bir haftadan kısa sürede ise tahliye kararının süresinin dolacağı ve milyonlarca kişinin evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Biden, ekonomik destek paketi gecikirse küçük iş yerlerinin ayakta kalamayacağını ve halkın doğrudan nakit yardımı alamayacağını belirterek, Kovid-19 aşısı umut vadetmesine rağmen dağıtımı için de fona ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Destek paketinin kritik önem taşıdığını ve imzalanarak yasalaşması gerektiğini vurgulayan Biden, "Trump, birlikte çalışan ve destek paketini onaylayan Kongre'ye katılmalı ve milyonlarca Amerikalının bu tatil sezonunda masaya yemek koyduğundan ve başlarını sokacak çatıları olduğundan emin olmalı." ifadesini kullandı.

ABD Kongresi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

Trump ise Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendirmiş ve bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

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