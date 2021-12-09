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Dünya

Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri

Dildar Baykan Atalay   | 09.12.2021
Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri

Washington DC

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın İran'a karşı diplomatik yolların başarısız olması durumunda diğer seçeneklerin değerlendirilmesi için ekibine talimat verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Psaki, İran konusunda önceliklerinin diplomatik yollar olduğunu vurguladı.

Psaki, "Ancak İran'ın nükleer programındaki ilerlemelere bakarak, Başkan Biden ekibine diplomasinin başarısız olması durumunda atılacak adımları hazırlamaları konusunda talimat verdi. Bu durumda başka seçeneklere yöneleceğiz." diye konuştu.

İran'a ekonomik yaptırımlardan kurtulmanın tek yolunun nükleer anlaşma şartlarına uymaları olduğunu açıkça ilettiklerinin altını çizen Psaki, "Yakın zamanda diplomasi yoluna girilmez ve İran'ın nükleer programı hızlanmaya devam ederse, İran'ın üretim sektörlerinden elde ettiği geliri kısıtlayacak ek önlemler almaktan başka şansımız kalmaz. Ancak bu konuda daha fazla detay veremem." ifadesini kullandı.

ABD İran yaptırımlarını incelemek üzere BAE'ye ekip gönderiyor

Öte yandan İran'ın yaptırımları delip delmediğini incelemek üzere gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), ABD Hazine Bakanlığından bir heyetin gideceğini belirten Psaki, bu ekibin İran'ın BAE üzerinden yaptırımları delen bir ticari eylemlerde bulunup bulunmadığını inceleyeceğini kaydetti.

Amerikan basını, ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerinde, Viyana’da bir süredir devam eden İran ile 2015 nükleer anlaşmasını yenileme yönündeki diplomatik çabaların şu ana kadar başarısız olması nedeniyle Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılacağını iddia etmişti.

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