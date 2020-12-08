Biden'dan ABD halkına göreve başlayınca 100 gün içinde 100 milyon doz aşı sözü
Göreve başladıktan sonra 100 gün içinde Amerikan halkına en az 100 milyon doz aşı sözü veren Biden, "Milyonlarca Amerikalı aşı için aylarca bekleyebilir. Aşı geliştirmek üstün bir görev, dağıtımı da en az onun kadar zorlu olacak." dedi.
New York
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, göreve başladıktan sonra 100 gün içinde Amerikan halkına en az 100 milyon doz aşı sözü verdi.
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Wilmington'da sağlık ekibini tanıtan Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini açıkladı.
Amerikan halkının aşılanmasının ülke tarihindeki "en zor ve en maliyetli operasyonlardan" biri olacağına dikkati çeken Biden, ABD Kongresine aşı için fon oluşturulması çağrısı yaptı.
Biden, "Milyonlarca Amerikalı aşı için aylarca bekleyebilir. Aşı geliştirmek üstün bir görev, dağıtımı da en az onun kadar zorlu olacak." dedi.
Göreve başladıktan sonra 100 gün içinde Amerikan halkına en az 100 milyon doz aşı sözü veren Biden, ABD halkından salgının yavaşlaması için 100 gün boyunca maske kullanmalarını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.