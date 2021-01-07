Euro
9.01
Dolar
7.31
BIST 100
1,505.42
Altın
1,919.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Joe Biden, açıklamalarda bulunuyor Washington’da Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
logo
Dünya

Biden'dan "ABD demokrasisine yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı

Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 07.01.2021
Biden'dan "ABD demokrasisine yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı

New York

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı.

Biden, başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun, Trump destekçilerinin baskını yüzünden kesintiye uğraması üzerine başkent Washington'da başlayan olayların ardından açıklamalarda bulundu. 

ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "görülmemiş saldırılara" son verilmesi çağrısında bulunan Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasa'yı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 548 kişi hayatını kaybetti
Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti

Benzer haberler

ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

İngiltere Başbakanı Johnson, ABD'de iktidarın barışçıl şekilde devrini istedi

Biden'dan "ABD demokrasisine yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı

TBMM Başkanı Şentop: ABD'deki olayları endişeyle izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz

TBMM Başkanı Şentop: ABD'deki olayları endişeyle izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı

ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
Washington'daki olaylar nedeniyle Kongredeki seçim oturumlarına ara verildi

Washington'daki olaylar nedeniyle Kongredeki seçim oturumlarına ara verildi