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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret ediyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden, Zelenskiy'in savaşın yaklaştığına dair Amerikan istihbaratını duymak istemediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Rusya'nın savaşa hazırlandığına ilişkin Amerikan istihbaratının ulaştığı bilgileri duymak istemediğini söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 13.06.2022
Biden, Zelenskiy'in savaşın yaklaştığına dair Amerikan istihbaratını duymak istemediğini söyledi

Washington

Biden, Los Angeles'ta Demokratların düzenlediği bir bağış etkinliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olduğunu belirten Biden, "Biliyorum birçok kişi benim abarttığımı düşünecek ancak. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sınırı geçeceğine dair birçok verimiz vardı. Bu konuda hiç şüphemiz yoktu ancak Zelenskiy bunu duymak istemedi." ifadesini kullandı.


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