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Dünya, Koronavirüs

Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak üzere 500 milyon "evde hızlı test kiti" satın aldıklarını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 22.12.2021
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı

Washington DC

Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde hızla yayılan Omicron varyantı ve test konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin yeni planlarını açıkladı.

Kovid-19'u "çetin bir düşman" olarak nitelendiren Biden, Omicron'un şu anda ABD'de baskın varyant olduğunu kaydetti.

Biden, son aylarda Kovid-19 nedeniyle ölenlerin neredeyse hepsinin aşısız olduğunu vurgulayarak "Aşı olan kişiler Kovid-19'a yakalanabilir ancak aşı sizi ağır hastalanmaktan ve ölümden büyük oranda korur." ifadesini kullandı.

Aşılanmanın "vatani bir görev" olduğunu vurgulayan Biden, "Ben üçüncü doz hatırlatma dozumu oldum. Eski Başkan Trump da hatırlatma dozunu olduğunu açıkladı. Trump ile aynı fikirde olduğumuz tek konu bu olabilir." dedi.

Biden, Omicron varyantının herkesi endişelendirmesi gerektiğini ancak bunun panik nedeni olmadığını belirten Biden, "Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız." diye konuştu.

Aşı için daha çok sağlıkçı görevlendirilecek

ABD Başkanı, Omicron ile mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını söyledi. Biden, ayrıca aşı merkezlerini artıracaklarını ve aşılama için daha çok sağlıkçıyı görevlendireceklerini bildirdi.

Biden, şu anda testleri de herkes için daha erişilebilir kılmaya çalıştıklarının altını çizerek gelecek aydan itibaren bütün sigortaların evde yapılan test ücretlerini karşılayacağını söyledi.

Bu haftadan itibaren en çok vakanın görüldüğü New York'ta başlayarak daha çok test merkezi kurup merkezlerin önündeki kuyrukları azaltmaya çalışacaklarını dile getiren Biden, "Federal hükûmet yarım milyar hızlı test kiti satın alıyor ve bu kitler ocaktan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Bu testler tamamen ücretsiz olacak. Halkın testi sipariş etmesi için bir de internet sayfası kuruyoruz." dedi.

Biden, Afrika'ya seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşünüyor

Biden, artan vaka sayısı nedeniyle ağır hastaların da artabileceği uyarısında bulunarak hastaneleri bunun için hazırladıklarını ve ilgili kurumların daha çok ambulans kiralamaya başladığını bildirdi.

Bir gazetecinin Omicron vakalarının artması nedeniyle test stoklarının yetersiz kalmasının "başarısızlık" mı olduğunu sorması üzerine Biden, "Hayır bu kesinlikle başarısızlık değil. Kimse Omicron'un bu kadar hızlı yayılacağını tahmin edemedi." ifadesini kullandı.

Biden, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve çevresindeki 7 ülkeye getirilen seyahat kısıtlamasını da kaldırmayı düşündüğünü, bunu ekibiyle konuşacağını dile getirdi.

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Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı
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