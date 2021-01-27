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Dünya

Biden yönetimi birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı

Biden yönetimi, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı.

Kasım İleri   | 27.01.2021
Biden yönetimi birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı

Washington

Biden yönetimi, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı.

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