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Dünya

Biden yönetimi, Ben-Gvir'in ramazanda Mescid-i Aksa'ya baskınlarla tansiyonu yükseltmesinden endişeli

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek tansiyonu yükseltmesinden endişe duyduğu bildirildi.

Burak Dağ  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Biden yönetimi, Ben-Gvir'in ramazanda Mescid-i Aksa'ya baskınlarla tansiyonu yükseltmesinden endişeli

Ankara

The Times of Israel gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin, Ben-Gvir'in yaklaşmakta olan ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ihtimalinden endişe duyduğunu aktardı.

Yetkililer, Biden yönetiminin, Ben-Gvir'in olası baskınlarıyla Kudüs'te oluşacak gerginliğin Gazze'de devam eden çatışmaya eklemlenmesinden kaygı duyduğunu belirtti.

ABD'li yetkili, ayrıca, Biden yönetiminin endişelerinin ramazan başlamadan Gazze'de uzun süreli bir "insani ara" verilmesi konusundaki isteğinden de kaynaklandığının altını çizdi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlenmesi halinde "çok tehlikeli bir tabloyla" karşı karşıya kalınabileceğini vurgulayan ABD'li yetkili, Blinken'in bugün yaptığı görüşmelerde konuyu İsrailli yetkililerin gündemine getirdiğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Bakanı olduktan sonra Mescid-i Aksa'ya 3 kez baskın düzenleyen Ben-Gvir'in bu eylemleri, ABD başta olmak üzere pek çok ülke tarafından kınanmıştı.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ramazan ayında Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın idaresinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e verilmesinin bölgeyi ateşe atacağını belirtmişti.

Lapid, "yaklaşık 1 ay sonra ramazan ayının başlayacağını ve ülkenin buna hazır olmadığını" ifade etmişti.

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