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Dünya

Biden ve Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi marjında Amerika kıtasındaki sorunları görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelerek, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve Amerika kıtasındaki sorunları değerlendirdi.

Irmak Akcan  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Biden ve Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi marjında Amerika kıtasındaki sorunları görüştü

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 marjında bir araya geldiği Lula da Silva'yı, ülkesinin zirvenin ev sahipliğini üstlenmesi dolayısıyla kutladı.

ABD'nin dijital kapsayıcılığa bağlılığını yineleyen Biden, Brezilya'nın fiber optik ağının 2027'ye kadar ilave 1 milyon eve ve 4 bin okula hizmet verecek şekilde genişletilmesini desteklemek üzere finansman sağlanacağını kaydetti.

Biden, ayrıca Brezilya'nın Haiti halkını destekleme taahhüdü için Lula da Silva'ya teşekkür etti.

Venezuela'daki durumla ilgili istişareleri sürdürme konusunda mutabık kalan liderler, "Venezuela halkının demokratik iradesine saygı gösterilmesi ve siyasi baskılara son verilmesi" çağrısında bulundu.

Biden ve Lula da Silva, görüşmede, iklim krizinin önemine de dikkati çekti.

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