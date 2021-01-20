Biden Twitter'dan ilk mesajını paylaştı: Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok
ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok." mesajını verdi.
Washington DC
Bugün yemin ederek ABD'nin 46'ncı Başkanı olan Joe Biden, sosyal medyadan da ilk resmi paylaşımını yaptı.
ABD Başkanlarına ayrılan "POTUS" kullanıcı adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden,"Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis'e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim." ifadesine yer verdi.
Trump'ın Twitter hesabı kapatılmıştı
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, 8 Ocak Cuma günü kapatılmıştı.
Trump'ın "POTUS" hesabından yaptığı paylaşımlar da Twitter tarafından silinmişti.
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