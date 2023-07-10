Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
New York
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