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Dünya

Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Başkan Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevinde tutmayı planladığı bildirildi.

Betül Yürük   | 03.12.2020
Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor

New York

ABD medyasında yer alan habere göre Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'in yerine başka bir ismi atamayı düşünmüyor. 

Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin, Trump kovmazsa mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına ise Biden'ın eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'i getirebileceği konuşuluyor.



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