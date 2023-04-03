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Dünya

Biden, Trump yanlısı protesto ihtimaline karşı New York polisine güvendiğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın yarın hakim karşısına çıkmasyla ilgili beklenen protestolar karşısında endişelenmediğini, New York Polis Departmanına güvendiğini belirtti.

Tuğçenur Akgün  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Biden, Trump yanlısı protesto ihtimaline karşı New York polisine güvendiğini söyledi

New York

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentine giden Biden, burada temiz hidrojen üreten bir elektrik santralini ziyaret etti.

Biden, burada yaptığı konuşmada, yakıt tasarrufu ve temiz enerjilerin önemine değindi. Biden, bu kapsamda kendi idaresi altında yaptıkları yatırımlardan bahsetti.

Konuşmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Trump'ın New York'ta hakim karşısına çıkacak olmasıyla ilgili herhangi bir taşkınlık olması ihtimalinden endişelenip endişelenmediğiyle ilgili soruyu, "Hayır, New York Polis Departmanına güveniyorum." şeklinde cevapladı.

Biden, mevcut hukuk sistemine inancı olup olmadığına ilişkin bir soruya ise "Evet." yanıtını verdi.

Beyaz Saray'dan barışçıl olunması çağrısı

Biden'ın programı nedeniyle seyahat ettikleri uçakta soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton da protesto ihtimaline karşı insanları barışçıl kalmaya çağırdı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, bugün düzenlediği basın toplantısında, protestolarda yaşanabilecek olası taşkınlıklara karşı şehirde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtmişti.

Trump'ın suçlanması

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesi yaptığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Bu saatlerde New York'a gelerek 5. Cadde'deki rezidansında konaklaması beklenen Trump'ın, ifade için yarın New York bölge mahkemesine gitmesi bekleniyor.

ABD medyasında, henüz açıklanmayan Trump hakkındaki iddianamede, "sus payı" ödemesi ve kampanya yasalarını ihlal etmenin dışında 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.


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