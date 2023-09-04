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Dünya

Biden, Şi'nin G20'ye katılmayacak olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak olmasının kendisini "hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Irmak Akcan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Biden, Şi'nin G20'ye katılmayacak olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıkladı

Ankara

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Delaware'de basın mensuplarına konuşan Biden, Şi'nin bu yıl Hindistan'ın dönem başkanlığında 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı bilgisine ilişkin, "Hayal kırıklığına uğradım fakat kendisiyle daha sonra görüşeceğim." yorumunu yaptı.

Biden, Şi ile nerede ve ne zaman görüşeceğine dair bilgi vermedi.

Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi Vietnam'ı ziyaret etmesi beklenen Biden, her iki ülkeyle de daha yakın ilişki ve koordinasyon istediğinin mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, zirvede ülkesini Başbakan Li Çiang'ın temsil edeceğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirmişti.

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