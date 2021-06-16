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Dünya

Biden-Putin zirvesi Cenevre'de başladı

Zirvenin 4 saat sürmesi ve görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.45'te, Biden'ın TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bayram Altuğ,Dmitri Chirciu   | 16.06.2021
Biden-Putin zirvesi Cenevre'de başladı

Cenevre

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

Zirvenin yapılacağı Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasına TSİ 13.25 sularında Putin ve Biden geldi.

Görüşme öncesi kısa açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’e şahsen görüşme girişimi için teşekkür ederek “Uzun bir yolculuk yaptınız, çok çalıştınız. Ancak Rus-Amerikan ilişkilerinde en yüksek seviyede ele alınması gereken birçok sorun birikti. Görüşmemizin yapıcı geçeceğini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Zirvenin 4 saat sürmesi ve görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.45'te, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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