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Dünya

Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Barack Obama döneminde görev yapmış eski diplomatları Dışişleri Bakanlığı bünyesinde farklı pozisyonlar için aday göstermeye devam ediyor.

Hakan Çopur   | 16.01.2021
Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri Dışişleri Bakanlığına getirmeye devam ediyor

Washington

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Biden'ın ekibi, Dışişleri Bakanlığındaki bazı pozisyonlar için yeni adayları açıkladı.

Buna göre Biden, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi için halen Harvard Üniversitesinde dersler veren Wendy Sherman'ı, Siyasi İşlerden Sorumlu Bakanlık Müsteşarlığı için de Victoria Nuland'ı aday gösterdi.

Sherman, Obama'nın ikinci döneminde 2015 yılında İran'la nükleer müzakereleri ABD adına yürüten ekibin başındaki başmüzakereci olarak dikkatİ çekmişti.

Nuland ise Ukrayna krizinin yaşandığı dönemde ABD Dışişleri Bakanlığında Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Brian McKeon İdari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı pozisyonu için belirlenirken, Obama döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde önemli görevler üstlenen Ned Price ise bakanlık sözcüsü olacak.


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