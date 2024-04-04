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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden, Netanyahu'ya "Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu" ve "Gecikmeden anlaşmaya varılması gerektiğini" söyledi

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu" ve "İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini" söyledi

Hakan Çopur  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Biden, Netanyahu'ya "Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu" ve "Gecikmeden anlaşmaya varılması gerektiğini" söyledi

Washington

Biden, Netanyahu'ya, insani yardım kuruluşu WCK yardım görevlilerine ve diğer insani yardım çalışanlarına yönelik İsrail saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

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