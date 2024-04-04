Biden, Netanyahu'ya "Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu" ve "Gecikmeden anlaşmaya varılması gerektiğini" söyledi
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu" ve "İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini" söyledi
Washington
Biden, Netanyahu'ya, insani yardım kuruluşu WCK yardım görevlilerine ve diğer insani yardım çalışanlarına yönelik İsrail saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
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