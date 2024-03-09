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Dünya

Biden, Netanyahu ile "İsa'ya gel" konuşması yapacağı sözleriyle açık mikrofona yakalandı

ABD Başkanı Biden, Kongrede bir senatörle yaptığı konuşma sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin vermeyen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fikrini değiştirmek için "İsa'ya gel" konuşması yapacağını söylerken açık mikrofona yakalandı.

Aleyna Çil  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Biden, Netanyahu ile "İsa'ya gel" konuşması yapacağı sözleriyle açık mikrofona yakalandı

Ankara

Joe Biden'ın, dün düzenlenen ABD Başkanı'nın her yıl Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşması sonrasında Demokrat Senatör Michael Bennet'le sohbeti mikrofondan duyuldu.

Konuşmasının kayıt altına alındığını fark etmeyen Biden, Binyamin Netenyahu'yla görüşmesini senatöre aktararak, "Ona söyledim: 'Bibi, bunu tekrarlama. Bir 'İsa'ya gel' konuşması yapacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Biden, bir görevlinin mikrofonun açık olduğunu belirtmesi üzerine "Mikrofon açıkmış. Güzel, bu iyi bir şey." dedi.

Mikrofona yakalanan ifadelerine ilişkin "Sonra ne oldu?" sorusunu yönelten basın mensubuna Biden, "Sizler kulak misafirliği yapıyorsunuz." cevabını verdi.

"İsa'ya gel" şeklinde Türkçeye çevrilen "Come to Jesus" deyimi, birinin nahoş tavırları sonrasında tutumunu değiştirmek için yapılan müdahale konuşması anlamına geliyor.

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