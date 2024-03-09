Biden, Netanyahu ile "İsa'ya gel" konuşması yapacağı sözleriyle açık mikrofona yakalandı
ABD Başkanı Biden, Kongrede bir senatörle yaptığı konuşma sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin vermeyen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fikrini değiştirmek için "İsa'ya gel" konuşması yapacağını söylerken açık mikrofona yakalandı.
Ankara
Joe Biden'ın, dün düzenlenen ABD Başkanı'nın her yıl Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşması sonrasında Demokrat Senatör Michael Bennet'le sohbeti mikrofondan duyuldu.
Konuşmasının kayıt altına alındığını fark etmeyen Biden, Binyamin Netenyahu'yla görüşmesini senatöre aktararak, "Ona söyledim: 'Bibi, bunu tekrarlama. Bir 'İsa'ya gel' konuşması yapacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.
— Senatör Bennet: Gazze'ye insani yardım konusunda baskı devam etmeli.— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 9, 2024
— Biden: Ona söyledim, 'Bibi, bunu tekrarlama. Bir come to Jesus konuşması yapacağız' dedim.
— Görevli: Efendim mikrofon açık.
— Biden: Mikrofon açıkmış. Güzel. Bu iyi bir şey.
ABD Başkanı Biden,… pic.twitter.com/y3tGFqwm9H
Biden, bir görevlinin mikrofonun açık olduğunu belirtmesi üzerine "Mikrofon açıkmış. Güzel, bu iyi bir şey." dedi.
Mikrofona yakalanan ifadelerine ilişkin "Sonra ne oldu?" sorusunu yönelten basın mensubuna Biden, "Sizler kulak misafirliği yapıyorsunuz." cevabını verdi.
"İsa'ya gel" şeklinde Türkçeye çevrilen "Come to Jesus" deyimi, birinin nahoş tavırları sonrasında tutumunu değiştirmek için yapılan müdahale konuşması anlamına geliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.