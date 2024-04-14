Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
2,972.30
BTC/USDT
63,525.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Kudüs'ten yayındayız İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Hayfa’dan yayındayız İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. Kudüs semalarında patlamalar görüntülere yansıdı İran, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu. Tel Aviv’den yayındayız
logo
Dünya

Biden: İsrail'in güvenliği konusundaki taahhüdümüz sarsılmaz

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle takip eden ABD Başkanı Joe Biden, "İran ve uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz." ifadesini kullandı.

Hakan Çopur  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Biden: İsrail'in güvenliği konusundaki taahhüdümüz sarsılmaz

Washington

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda (Situation Room) ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıdan bir kareyi X'teki hesabından paylaştı.

Biden, paylaşımında, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırıyla ilgili son durum için ulusal güvenlik ekibimle bir araya geldim. İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz." açıklamasında bulundu.

Biden, Durum Odası'nda, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili olarak Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerle bir araya geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduğunu kaydetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol'dan sınır birliklerine bayram ziyareti
THY ve Pegasus İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapacağı seferlerini iptal etti
Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail, gazetecileri hedef alarak bir soykırım uyguluyor
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Bölgede saldırganlık derhal son bulmalı

BM Genel Sekreteri Guterres: Bölgede saldırganlık derhal son bulmalı

Biden: İsrail'in güvenliği konusundaki taahhüdümüz sarsılmaz

İran'ın BM Daimi Temsilciliği: "(İran'ın İsrail'e saldırısı) Bu iş şu an sonuçlandı sayılır

Hizbullah İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri karargahını hedef aldı

Hizbullah İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri karargahını hedef aldı

Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinden İran'a kınama

Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinden İran'a kınama
Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını Durum Odası'ndan takip edecek

Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını Durum Odası'ndan takip edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet