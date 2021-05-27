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Dünya

Biden, California'daki silahlı saldırının ardından bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi

ABD Başkanı Joe Biden, California'nın San Jose kentinde 8 kişinin yaşamını kaybettiği silahlı saldırının ardından, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Dildar Baykan   | 27.05.2021
Biden, California'daki silahlı saldırının ardından bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi

Washington

Biden olaya ilişkin yaptığı yazıl açıklamada, San Jose'deki saldırı hakkında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kendisinin bilgilendirildiğini belirtti.

8 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan olaya ilişkin detaylı bilgi almayı beklediklerini vurgulayan Biden, "Ancak kesin olarak bildiğimiz bazı şeyler var. 8 aile bir daha asla bir bütün olmayacak. Sevdikleri eve gelebilecek mi diye bekleyen çocuklar, aileler, eşler var." ifadesini kullandı.

"Bir kurşunla alınan her can, milletimizin ruhunu paramparça ediyor"

Biden, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini belirterek, daha önce, Atlanta, Colorado, Güney Carolina, Indiana gibi yerlerdeki silahlı saldırılar nedeniyle bayrakların yarıya indirildiğini anımsattı ve "Yeter." mesajını verdi.

Kongreyi silah düzenlemeleri ile ilgili yasalar konusunda bir an önce harekete geçmeye davet eden Biden, "Bir kurşunla alınan her can, milletimizin ruhunu paramparça ediyor. Daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız." çağrısında bulundu.

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