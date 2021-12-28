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Dünya, Koronavirüs

Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Dildar Baykan Atalay   | 28.12.2021
Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasının 31 Aralık'tan itibaren kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Omicron varyantının ABD'de hızla yayılmasının ardından 8 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağını kaldırılan kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 8 Afrika ülkesine uygulanan yasak, 31 Aralık'tan itibaren kalkacak.

Biden, 26 Kasım'da Omicron varyantı nedeniyle, Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması getirmişti.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemiyordu.

Biden, 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşündüğünü duyurmuştu.


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