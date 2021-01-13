Euro
9.03
Dolar
7.41
BIST 100
1,559.28
Altın
1,859.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının başına Samantha Power'ı getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) başına Obama döneminde Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Samantha Power'ı getirecek.

Betül Yürük   | 13.01.2021
Biden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının başına Samantha Power'ı getirecek

New York

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Samantha Power'ın dünyanın şu an karşı karşıya olduğu en büyük zorluklar karşısında uluslararası toplumu bir araya getireceği ve ABD'nin ortaklarıyla birlikte çalışacağı "kriz testinden geçmiş" bir diplomat olduğu belirtildi. 

Eski bir gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak öne çıkan Power, 2013-2017'de Obama döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Power, ABD'nin Bosna'dan Ruanda'ya soykırımları önlemede başarısızlığı konusundaki kitabı "A Problem from Hell: America and the Age of Genocide" ile Pulitzer ödülü kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Putin, Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı verdi
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı
Van'da 11 bin 700 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı uygulanacak
Uluslararası Hemşireler Konseyi: Kovid-19 nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Benzer haberler

Biden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının başına Samantha Power'ı getirecek

Biden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının başına Samantha Power'ı getirecek

Joe Biden Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı

ABD'deki Washington Anıtı 'Başkanlık Yemin Törenine yönelik tehdit' gerekçesiyle kapatıldı

Biden 20 Ocak'taki yemin töreni temasını 'Birlik' olarak belirledi

Biden 20 Ocak'taki yemin töreni temasını 'Birlik' olarak belirledi
Biden, Brett McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirecek

Biden, Brett McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirecek
Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını seçti

Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını seçti