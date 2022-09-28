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Dünya

Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.

Dildar Baykan Atalay   | 28.09.2022
Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi

Washington

Biden, Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı için mülteci sınırını bildirdi.

Mektupta Biden, bu sınırı geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.

Biden yönetimi geçen yıl mülteci kabul sınırını arttırsa da son 1 yılda ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı 20 bin olmuştu.

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