Dolar
15.82
Euro
16.67
Altın
1,820.18
ETH/USDT
2,061.20
BTC/USDT
30,120.00
BIST 100
2,394.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden 19 Mayıs'ta İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Mayıs Perşembe günü İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Dildar Baykan Atalay   | 17.05.2022
Biden 19 Mayıs'ta İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü perşembe Beyaz Saray'da kabul edecek." ifadesini kullandı.

Liderlerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ve Avrupa'nın güvenliğini ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek konularının ele alınacağını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı
Çin ekonomisi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle irtifa kaybediyor
ABD'li sağlık kuruluşunun verileri Kovid-19'dan 1 milyon can kaybı yaşandığını teyit etti
Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi

AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi

İsveç Başbakanı Andersson Türkiye ile iş birliğini artırmak istediklerini söyledi

Biden 19 Mayıs'ta İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya katılım başvurusunu onayladı

Finlandiya Parlamentosu, NATO'ya katılım başvurusunu onayladı
Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin iadesini talep ettiği FETÖ'cü teröristleri, PKK'lı teröristleri iade etmediler

Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye'nin iadesini talep ettiği FETÖ'cü teröristleri, PKK'lı teröristleri iade etmediler
Almanya: Türkiye'nin argümanları ciddiye alınmalı

Almanya: Türkiye'nin argümanları ciddiye alınmalı