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Dünya

Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale ediyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Mahmut Geldi   | 09.08.2020
Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale ediyor

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan bir grup gösterici, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto etti.

Şehitler Meydanı'na yakın Meclis binasına yürüyen ve aynı zamanda bölgede konuşlanan güvenlik güçlerine taşla saldıran eylemcilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Cumhurbaşkanı Avn'ın damadına tepki

Bu arada göstericilere katılmak için Şehitler Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

Rukız, istifa konusunu yarın bir grup milletvekiliyle birlikte değerlendireceğini söylese de kendisinin korumaları ile göstericiler arasında bir arbede yaşamasının önüne geçemedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından dün başkentte toplanan binlerce vatandaş, kentte deprem etkisi yaratarak 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan sorumlu tuttukları devlet yetkililerini protesto etmişti.

Parlamento binasına yürümek isteyen ve bazı bakanlık binalarını basan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gece geç saatlere kadar süren olaylarda güvenlik güçlerinde görevli 1 kişi öldü, 70'i güvenlik görevlisi 238 kişi yaralandı ve 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.

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