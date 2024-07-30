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Dünya

Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mustafa Deveci, İdiris Okuduci, Mahmut Geldi, Safiye Karabacak  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

İsrail basını, Hizbullah'ın 2 numaralı isminin hedef alındığını iddia etti

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından birini hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, hedef alınan komutanın kimliği ve konumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basını, saldırıda Fuad Şükür'ün hedef alındığını ve söz konusu kişinin Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğunu iddia etti.

Çıkan haberlerde Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesi komutanı olarak atandığı ileri sürüldü.

İsrail basını, Şükür'ün saldırıdan kurtulup kurtulmadığına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü yazdı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı.

Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor.

Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

Mesajında Gallant, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.



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