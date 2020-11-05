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Dünya

Beyrut Limanı'ndaki patlamada zarar gören siloların yıkılmasına karar verildi

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamada zarar gören buğday silolarının yıkılması kararlaştırıldı.

Hacer Başer   | 05.11.2020
Beyrut Limanı'ndaki patlamada zarar gören siloların yıkılmasına karar verildi

Beyrut

Lübnan'daki geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Raul Name, düzenlediği basın toplantısında, "Ordudan, siloların durumunu araştırmak için aldığımız izin sonrasında elde ettiğimiz sonuçlar, siloların zarar gördüğü ve kamu güvenliğini tehdit ettiği yönünde." dedi.

Siloların her an yıkılma riski bulunduğunu, temellerinin zarar gördüğünü ve yıkılması gerektiğini aktaran Name, yıkım işlemini uzman ekiplerle ordunun gerçekleştireceğini söyledi.

Name, "Beyrut'ta 175 bin ton tahıl kapasiteli ve Trablusşam ile Bekaa'da 120 bin ton kapasiteli silolara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar Lübnan'da 21 kişi gözaltına alındı.

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