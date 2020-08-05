Euro
8.37
Dolar
7.05
BIST 100
1,091.80
Altın
2,039.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemesi, onlarca kişinin ölümüne neden olan büyük patlamayla sarsılan Lübnan’a gönderilmek üzere Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan TSK’ya ait kargo uçağına yükleniyor
logo
Dünya

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var." dedi.

Safiye Karabacak   | 05.08.2020
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Beyrut

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var." bilgisini paylaştı.

Yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtti. 

Ortak bağış yönetimine karşı olmadıklarını ancak ülkelerin yardım olarak sundukları sahra hastanelerin teslim alınmasının Bakanlığın yetkisi dahilinde olduğuna işaret eden Bakan Hasan, yardımların havalimanından Sağlık Bakanlığı'na ordunun gözetimi altında yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurmuştu. 

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’den Arjantin’in Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini aştı
Yarın Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da Kovid-19 bulaşanların sayısının 10 milyon olduğu tahmin ediliyor

Benzer haberler

İsrailli sağcı parti lideri Feiglin: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

İsrailli sağcı parti lideri Feiglin: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi: Tunus Meclisi ve halkı Lübnan halkıyla dayanışma içindedir

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Name: Un ve ekmek krizi yok

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Name: Un ve ekmek krizi yok
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Beyrut Limanı'ndaki patlama Lübnan'ın kalbine ağır hasar verdi

Beyrut Limanı'ndaki patlama Lübnan'ın kalbine ağır hasar verdi