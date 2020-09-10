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Dünya

Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda büyük bir yangın çıktı.

Zeynep Hilal Karyağdı,Mahmut Geldi   | 10.09.2020
Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın Fotoğraf: Mahmut Geldi/AA

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. 

Yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ederken, limandan yoğun dumanlar yükseliyor. 

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut Limanı serbest bölgede yer alan yağ ve araç lastiklerinin bulunduğu hangarda yangın çıktığı, yangın söndürme çalışmalarının başladığı, ordu mensuplarının da söndürme çalışmalarına katılacağı bildirildi.

Bu arada uzmanlar, yangında kimyasal maddelerin oluşturabileceği risklere karşı vatandaşları uyardı.

Yangının nedenine ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Beyrut Limanı'nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hala kayıp olan kişilerin cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

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