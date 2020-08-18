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Dünya

Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmada Yatırım Müdürü de gözaltına alındı

Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 21'e çıktı.

Enes Canlı   | 18.08.2020
Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmada Yatırım Müdürü de gözaltına alındı

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamayla ilişkin soruşturma kapsamında Beyrut Limanı Yatırım Müdürü Hasan Kuraytem de gözaltına alındı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, patlamayı soruşturmak üzere görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan, limanın Yatırım Müdürü Kuraytem'i avukatı eşliğinde yaklaşık 4 saat sorguladıktan sonra gözaltı kararı verdi.

Ayrıca limanın eski Gümrük İşleri Müdürü Şefik Mari'nin sorgusu ertelendi.

Askeri Hakim Savvan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltında alındı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 180 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar düzenlenmişti.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti istifasını sunmuştu.

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