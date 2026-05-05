Beyaz Saray'ın yeni yapay zeka modelleri için denetim getirmeyi değerlendirdiği belirtildi ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, daha önce yapay zeka sektörüne yönelik serbest yaklaşım politikalarından geri adım atarak yeni yapay zeka modellerine denetim getirmeyi değerlendirdiği belirtildi.

The New York Times gazetesinin ABD'li yetkililer ve görüşmelere aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile hükümet yetkililerini bir araya getirecek bir yapay zeka çalışma grubu oluşturulmasını ve yeni modeller için resmi bir inceleme sürecinin devreye alınmasını tartışıyor.

Yetkililer, bu planın yapay zekanın güvenlik standartlarını değerlendirmeye yönelik bir mekanizma içermesi ve İngiltere'de geliştirilen benzer bir modelden esinlenebileceğini ifade etti.

Trump yönetiminin daha önce yapay zekaya yönelik düzenleyici süreçleri gevşettiğini anımsatan yetkililer, son dönemde artan güvenlik ve istihdam endişeleri ile birlikte yaklaşımında değişikliğe gittiğini belirtti.

Yetkililer, yönetimin ayrıca yapay zekanın siber saldırı kabiliyetleri ve savunma alanındaki etkilerini değerlendirmeye aldığını aktardı.

Beyaz Saray'ın Anthropic, Google ve OpenAI yöneticilerine plan hakkında bilgi verdiğini ifade eden yetkililer, olası düzenlemelerin siber güvenlik riskleri, askeri kullanım potansiyeli ve ulusal güvenlik etkileri gibi başlıkları kapsayabileceğini belirtti.

Yetkililer, planın nisanda Anthropic tarafından geliştirilen "Mythos" modelinin çıkarılmasının ardından geliştirilmeye başlandığını, Beyaz Saray'ın olası yapay zeka destekli siber saldırı durumunda doğabilecek siyasi sonuçlardan da kaçmak istediğini kaydetti.

Anthropic'in yeni modeli Mythos, "işletim sistemleri ve tarayıcılardaki bilinmeyen açıkları bulup suistimal etme yeteneği" nedeniyle endişelere neden olmuştu.

Şirket, modelin kötü niyetli kullanımı halinde küresel ekonomi ve ulusal güvenliğin ağır zarar görebileceği uyarısıyla yazılımı genel kullanıma açmayacağını duyurmuştu.