Euro
7.79
Dolar
6.86
BIST 100
118,398.67
Altın
1,802.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Beyaz Saray'ın Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi 'zayıflatmaya' çalıştığı iddiaları

Beyaz Saray'ın, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci'nin Kovid-19 ile ilgili çelişkili açıklamalarını kullanarak Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları gündeme oturdu.

Dildar Baykan   | 13.07.2020
Beyaz Saray'ın Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi 'zayıflatmaya' çalıştığı iddiaları

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray'ın, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili çelişkili açıklamalarını kullanarak Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları gündeme oturdu.

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, Beyaz Saray içinde Donald Trump yönetimi ile bilim insanları arasındaki fikir ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

Washington Post'un ele geçirdiği belgeye göre, Beyaz Saray ekibi, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün de üyesi olan Fauci'nin salgının başından bu yana yaptığı çelişkili açıklamaları derleyerek bunu basına vermeyi ve Fauci'yi "zayıflatmayı" hesaplıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Washington Post'un kendilerine Trump'ın "Fauci yanlış şeyler yaptı" açıklamasına ilişkin bir soru yönelttiğini söyledi.

McEnany, "Bizim Washington Post'a gönderdiğimiz not, onların sorusuna yanıttı ve basınla paylaşılmadı. Trump ve Fauci iyi anlaşıyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ülkede artan vaka sayılarına rağmen ölüm oranlarının düştüğünü gerekçe göstererek salgına karşı "zafer" ilan etse de Fauci ülkenin daha kötü günler yaşayabileceği uyarısında bulunuyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Chicago Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 41'e yükseldi
Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler 1 hafta kapatılıyor
Kamerun 2020 Afrika Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapmayacak
ABD'de maske kullanımı Cumhuriyetçilere kıyasla Demokratlar arasında daha yaygın

Benzer haberler

Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler 1 hafta kapatılıyor

Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler 1 hafta kapatılıyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Beyaz Saray'ın Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi 'zayıflatmaya' çalıştığı iddiaları

Merkel'den AB'ye kurtarma paketinde uzlaşı çağrısı

Merkel'den AB'ye kurtarma paketinde uzlaşı çağrısı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 830'a çıktı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 830'a çıktı
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 195 bin 671'i iyileşti

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 195 bin 671'i iyileşti