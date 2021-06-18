Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray'ın Biden-Putin zirvesinden önce Ukrayna'ya askeri yardım paketini dondurduğu iddia edildi

Beyaz Saray'ın, Rusya'nın sınıra asker yığmasının ardından Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde askeri yardım paketi hazırladığı ancak Biden ile Putin arasında yapılan zirve öncesi bu paketi dondurduğu öne sürüldü.

Dildar Baykan   | 18.06.2021
Beyaz Saray'ın Biden-Putin zirvesinden önce Ukrayna'ya askeri yardım paketini dondurduğu iddia edildi

Washington

Beyaz Saray'ın, Rusya'nın sınıra asker yığmasının ardından Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde askeri yardım paketi hazırladığı ancak ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da yapılan zirve öncesi bu paketi dondurduğu öne sürüldü.

Politico gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın nisan ayında Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının ardından Beyaz Saray, Ukrayna'ya bir yardım paketi üzerinde çalışmaya başladı.

Yetkililer, 100 milyon dolarlık bir silah yardımı hazırladı ancak söz konusu paket 16 Haziran'daki Biden-Putin zirvesi öncesi donduruldu.

Biden-Putin zirvesinin açıklanmasının ardından Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını azaltması nedeniyle böyle bir adım atıldığını belirten yetkililer, bu paketin hala masada olduğunu ve her an Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyledi.

Söz konusu yardım paketinin içinde kısa menzilli hava savunma sistemleri, küçük silahlar, tanksavar silahların yer aldığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 26 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor
Bakan Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını bildirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi

Benzer haberler

ABD'nin Orta Doğu'dan asker, uçak ve hava savunma sistemlerini çekeceği iddia ediliyor

ABD'nin Orta Doğu'dan asker, uçak ve hava savunma sistemlerini çekeceği iddia ediliyor

Beyaz Saray'ın Biden-Putin zirvesinden önce Ukrayna'ya askeri yardım paketini dondurduğu iddia edildi

ABD'nin Meksika Körfezi şeridinde 7 milyon kişiyi etkileyebilecek fırtına alarmı

Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi

Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 935'e yükseldi
Yemen meselesini önceleyen Biden yönetimi, 'acil ateşkes ve siyasi çözümden' yana

Yemen meselesini önceleyen Biden yönetimi, 'acil ateşkes ve siyasi çözümden' yana