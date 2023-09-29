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Dünya

Beyaz Saray'dan Sırbistan'a "Kosova sınırınındaki güçlerini geri çekme" çağrısı

Beyaz Saray, Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını bildirerek, Belgrad yönetimini "güçlerini geri çekmeye" çağırdı.

Tuğçenur Akgün  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Beyaz Saray'dan Sırbistan'a "Kosova sınırınındaki güçlerini geri çekme" çağrısı

New York

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