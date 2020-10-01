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Dünya

Beyaz Saray'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'müzakere' çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, "Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini, Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde iyi niyete dayalı ve ön koşulsuz müzakereleri bir an önce devam ettirmeye çağırıyoruz." dedi.

Dildar Baykan   | 01.10.2020
Beyaz Saray'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'müzakere' çağrısı

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Dağlık Karabağ'daki son durum hakkındaki yorumunun sorulması üzerine McEnany, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, konuya ilişkin yaptığı ortak açıklamayı anımsattı.

McEnany, söz konusu açıklamada bölgedeki şiddet olaylarının kınandığını anımsatarak, "Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini, Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde iyi niyete dayalı ve ön koşulsuz müzakereleri, bir an önce devam ettirmeye çağırıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Bölgedeki güçlerin bu çatışmaya çekilmesinden endişeli misiniz?" sorusuna ise McEnany, "Bu konuda başka bir yorumum yok." yanıtı verdi.

"Trump, modern tarihte beyaz ırkçılığı en çok kınayan başkan"

Öte yandan basın toplantısında, Trump'ın salı günü Demokrat rakibi Joe Biden ile yaptığı canlı yayın tartışmasında beyaz ırkçı grubu kınamaması da soruldu.

McEnany, Trump'ın dün yaptığı "Ben her zaman beyaz ırkçılığın her türünü kınadım." açıklamasını anımsatarak, "Trump, modern tarihte beyaz ırkçılığı en çok kınayan başkandır." yorumunda bulundu. 

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