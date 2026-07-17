Beyaz Saray'da uzun süredir teleprompter sorumlusu olarak görev yapan Gabriel Perez, bir bahis sitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bahisler açmakla suçlanıyor.

Beyaz Saray'daki teleprompter sorumlusunun Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bahis açtığı iddiası Beyaz Saray'da uzun süredir teleprompter sorumlusu olarak görev yapan Gabriel Perez, bir bahis sitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bahisler açmakla suçlanıyor.

Amerikan basınında yer alan iddialara göre, Trump'ın ilk dönemi olan 2016'da işe alınan ve teleprompter sorumlusu olarak çalışan Perez, bugünlerde hukuki bir mücadele veriyor.

Perez, Trump'ın konuşmaları üzerinden bir bahis sitesinde yeni bahisler açmakla suçlanıyor.

Sitenin avukatlarından Robert DeNault, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perez'in açtığı bahislerin incelendiğini ve ilgili makamlara bildirildiğini aktardı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığını belirterek, "Trump, bu durumun oldukça talihsiz ve utanç verici olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

