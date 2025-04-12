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Dünya

Beyaz Saray'da Obama'nın portresinin yerine Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı

ABD'de Beyaz Saray'da bulunan eski Başkan Barack Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı.

Şerife Çetin  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Beyaz Saray'da Obama'nın portresinin yerine Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı

New York

Beyaz Sarayın resmi sosyal medya hesabından, Trump'a yönelik suikast girişimini tasvir eden tablonun görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Beyaz Saray'da yeni sanat eserleri var." ifadesi kullanıldı.

Yeni tablo, eski Başkan Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine asılırken, Obama portresinin Beyaz Saray'da başka bir bölüme taşındığı belirtildi.

Yeni asılan tabloda, Trump'ın 13 Temmuz 2024'te suikast girişiminin hemen ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir ediliyor.

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