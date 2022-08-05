Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Ankara
Washington DC’de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray’ın hemen dışındaki Lafayette Park’a yıldırım düştüğünü, olayda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Olay yerine gelen acil durum ekipleri, parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.
Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.