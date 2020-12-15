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Dünya

Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını (2021 savunma bütçesi tasarısı) veto etmeyi düşünüyor." ifadesini kullandı.

Dildar Baykan   | 15.12.2020
Beyaz Saray: Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık

Washington

McEnany, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın yakın zamanda Kovid-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti.

Trump savunma bütçesini veto etmeyi düşünüyor

Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını veto edip etmeyeceğine dair bir soruya McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını veto etmeyi düşünüyor." cevabını verdi.

McEnany, söz konusu yasa tasarısının Çin ve sosyal medya konuları başta olmak üzere birçok konuda eksik olduğunu kaydetti.


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