Dolar
9.54
Euro
11.06
Altın
1,792.30
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,509.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki muhtemel görüşmeye ilişkin Biden'ın Avrupa ziyareti programı üzerinde son çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 26.10.2021
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Washington

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ve Biden'ın bu hafta sonu Roma'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesinde görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Daha önce de söylediğimiz gibi programda boşluklar var, ikili görüşmelere ilişkin programa son halini vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere Biden Türk mevkidaşı ile ilk yurt dışı ziyaretinde haziranda bir araya geldi. Şu anda tahmine açık çok şey var. Umarım her geçen gün daha çok detayı netleştirmiş oluruz." dedi.

Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Biden'ın programına ilişkin daha detaylı açıklamayı Avrupa uçağında yapacağını da sözlerine ekledi.

"Türkiye önemli bir NATO müttefikidir"

Psaki, "Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz ve birçok alanda birlikte çalıştığımız bir ülke olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Psaki, Osman Kavala ile ilgili son gelişmelere ilişkin ABD'nin tutumunun sorulması üzerine, Türkiye dahil birçok ülkedeki tutuklamalar hakkında kaygılarını sıklıkla dile getirdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 643 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi
DSÖ Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermeye hazırlanıyor
ABD'de Kovid-19 vakaları düşüşte
DSÖ'den seyahat koşulu olarak 'Kovid-19 aşısı kanıtı' istenmemesi tavsiyesi
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 232 bini geçti

Benzer haberler

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Biden'dan ASEAN ülkeleri ile iş birliğinin geliştirilmesi için 100 milyon dolar yatırım sözü

Diplomasi çözüldü, siyasi sorun devam ediyor

Üniversitelere girişte hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puanı şartı artırılacak

Üniversitelere girişte hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puanı şartı artırılacak
Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu

Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu
Suyu aşırı çekilen Beyşehir Gölü, kış yağışlarını bekliyor

Suyu aşırı çekilen Beyşehir Gölü, kış yağışlarını bekliyor