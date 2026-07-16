Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Trump, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Başkan Trump'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Trump, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine, ABD Başkanı Trump'ın son NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ile yürüttüğü temasları değerlendirdi.

"Başkan'ın Türkiye ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu biliyorum." diyen Leavitt, Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerini ortak savunma için savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmesinin üye ülkelerden olumlu karşılık görmesinden de memnun olduğunu söyledi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Leavitt, "Ayrıca (Trump), Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden de büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiye değer veriyor." ifadelerini kullandı.