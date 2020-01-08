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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham: Trump Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda bilgilendirildi

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Hakan Çopur   | 08.01.2020
Beyaz Saray Sözcüsü Grisham: Trump Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda bilgilendirildi

Washington
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