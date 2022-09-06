Dolar
18.22
Euro
18.05
Altın
1,701.73
ETH/USDT
1,576.00
BTC/USDT
18,941.00
BIST 100
3,391.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci ayağı olan Sırbistan'a geldi.
logo
Dünya

Beyaz Saray: Rusya'yı "terör destekçisi ülke" ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya'nın "terör destekçisi ülke" ilan edilmesinin hem Ukrayna hem de tüm dünya için "istenmeyen sonuçları" olabileceğini söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 06.09.2022
Beyaz Saray: Rusya'yı "terör destekçisi ülke" ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu

Washington DC

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle maruz kaldığı ağır yaptırımlara rağmen neden "terör destekçisi ülke" ilan edilmediği sorusuna karşılık olarak Jean-Pierre, "Bunu yapmak, Rusya'yı sorumlu tutmak için en verimli yol değil. Rusya'yı bu şekilde nitelendirmek Ukrayna ve tüm dünya için istenmeyen sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

ABD, Kanada'daki bıçaklı saldırıyı kınadı

Öte yandan Jean-Pierre, Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya da değindi. Söz konusu saldırıyı kınayan Jean-Pierre, "Bu saldırı anlamsız ve kahredicidir. Düşüncelerimiz bu saldırının kurbanlarıyladır. Müttefikimiz ve komşumuz Kanada'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutmayı reddetti

Öte yandan Jean-Pierre, İsrail yönetiminin bugün yayınladığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Ebu Akile'nin, “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu" yönündeki raporunu değerlendirdi.

Hep yaptıkları gibi Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadıklarını belirten Jean-Pierre, taraflara sağduyu çağrısı da yaptı.

İsrail'i bu olaydan dolayı sorumlu tutmaktan kaçınan Jean-Pierre, "Bu olaya ilişkin İsrail'in incelemelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Hesap verilebilirlik önemli bir mevzu. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için yapılacak politika çalışmalarını destekliyoruz." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında arttı
SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Şefik Caferoviç: Türkiye ile Bosna Hersek arasında 850 milyon dolarlık dış ticaret hacmimiz mevcut

Benzer haberler

ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak

ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak

ABD Savunma Bakanlığı: İran’ın el koyduğu ABD deniz araçlarının kameraları kayıp

Beyaz Saray: Rusya'yı "terör destekçisi ülke" ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss: Şimdi İngiltere'yi geride tutan sorunları çözme zamanı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss: Şimdi İngiltere'yi geride tutan sorunları çözme zamanı
Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak

Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak
Rusya'da özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerden" hisse almaları yasaklanıyor

Rusya'da özel yatırımcıların "dost olmayan ülkelerden" hisse almaları yasaklanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet