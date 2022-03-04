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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Beyaz Saray: Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı 'sorumsuzluğun zirvesi'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, bu ülkeye santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Dildar Baykan Atalay   | 04.03.2022
Beyaz Saray: Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısı 'sorumsuzluğun zirvesi'

Washington DC

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunun belirtilmesine ilişkin Psaki, "Biz şu anda kendi incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alınması, yasak silahların kullanılması gibi konuları inceliyoruz. Henüz bir sonuca varmadık. Ancak sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçu olarak değerlendirilecektir." yorumunu yaptı.

Psaki, Rusya'nın Zaporija Nükleer Santrali'ne saldırısıyla ilgili de "Bu sorumsuzluğun zirvesidir. Kremlin nükleer santralin etrafındaki saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Nükleer santrale yönelik saldırının kendilerini endişelendirdiğinin altını çizen Psaki, "Rus hükümetinin eylemi sorumsuzca ve tehlikelidir. Bölgedeki ve çevredeki sivillere yönelik çok büyük bir tehdide yol açabilirdi." dedi.

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