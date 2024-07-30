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Dünya

Beyaz Saray: (Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması gerektiğini düşündüklerini kaydederek, "(Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Hakan Çopur  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Beyaz Saray: (Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail ile Lübnan arasında artan gerginliğe ilişkin son durumu değerlendirdi.

Jean-Pierre, İsrail'in Lübnan'a yönelik kısa süre önce düzenlediği saldırıya ilişkin henüz detaylı bilgilere sahip olmadıklarını ve saldırıyı İsrailli muhataplarıyla şu sıralarda görüştüklerini söyledi.

ABD'li sözcü, artan gerginliğe çözüm yolunun diplomasi olduğuna vurgu yaparak, "(Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Biz halen bunun kaçınılabilir olduğuna inanıyoruz. Başkan Biden'ın 3,5 yıldır diplomasiye inandığını gördünüz, özellikle konuştuğumuz Mavi Hat bölgesinde." değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, İsrail-Lübnan arasındaki söz konusu bölgelerde diplomatik çözümün halen mümkün olduğunu ve bu yolla bölgedeki İsrailli ve Lübnanlı vatandaşların evlerine güven içinde dönebileceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de bugünkü basın brifinginde, Mavi Hat bölgesinde diplomatik çözümün mümkün olduğunu ve bunun için çaba göstermeye devam edeceklerini söylemişti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, bugün de Beyrut'ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.

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