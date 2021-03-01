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Dünya

Beyaz Saray, İran'ın nükleer anlaşma toplantısına yanaşmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in önerdiği "gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı" önerisini reddetmesi sebebiyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Dildar Baykan   | 01.03.2021
Beyaz Saray, İran'ın nükleer anlaşma toplantısına yanaşmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı

Washington

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın, AB'nin "gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı" önerisini reddetmesi konusunda, "Biz, İran'ın bu cevabı nedeniyle hayal kırıklığına uğradık. Nükleer anlaşmanın taahhütlerine geri dönülmesi için anlamlı bir diplomasi izlemeye devam edeceğiz ve her aşamada ortaklarımızla iletişim halinde kalacağız." yorumunu yaptı.

"Daha fazla yaptırım uygulayabiliriz"

Myanmar'daki, askeri darbenin ardından düzenlenen ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği gösterileri yakından takip ettiklerini belirten Psaki, "Son şiddet olaylarının ve darbenin sorumlularının hesap vermesi için daha fazla yaptırım uygulayabiliriz. Yakın zamanda bu konuda duyurularımız olacak." diye konuştu.

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