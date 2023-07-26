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Dünya

Beyaz Saray, Hunter Biden davasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bugün vergi ödememek ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkmasına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Tuğçenur Akgün  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Beyaz Saray, Hunter Biden davasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, bugün iki vergi suçlaması ve bir de uyuşturucu kullandığı dönemde silah bulundurmakla ilgili kendisine yöneltilen üç suçlamayla ilgili Delaware'de yargıç karşısında çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın "sıradan bir vatandaş" olduğunu söyledi.

Hunter Biden'ın kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili davanın da "şahsi bir meselesi" olduğu mesajını veren Jean-Pierre, Başkan Biden ve eşinin "hayatını yeniden inşa ederken" oğullarına olan desteğini yinelediğini ancak gazetecileri Adalet Bakanlığına yönlendirerek ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Diğer yandan Jean-Pierre, Hunter Biden soruşturmasıyla eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı savcının ilgilendiğini vurguladı.

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