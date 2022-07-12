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Dünya

Beyaz Saray haziran enflasyonunun yüksek gelmesini bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesini beklediklerini söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 12.07.2022
Beyaz Saray haziran enflasyonunun yüksek gelmesini bekliyor

Washington

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çarşamba günü haziran ayı enflasyon verisi gelecek. Bu verinin içinde benzin ve gıda fiyatları da olacak. Benzin fiyatlarının haziranda hızla artmış olmasından dolayı bu verinin de yüksek gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'deki gıda ve benzin fiyatlarının Ukrayna savaşından ağır bir şekilde etkilendiğini belirten Jean-Pierre, "Haziran enflasyonu artık geçerli değil çünkü bu ay benzin fiyatları ciddi oranda azalacak, ilerleyen aylar da daha da düşmesini bekliyoruz." dedi.

Jean-Pierre petrol şirketlerine fiyatları düşürme çağrısını da yineleyerek bunun bedelinin Amerikan ailelerine ödetilmemesi gerektiğini söyledi.

Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1 artarken yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı göstermişti.

Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak haziran enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,8 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkması yönünde.

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