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Dünya, Koronavirüs

Beyaz Saray: Halkın sağlığı Trump'ın en önemli önceliği

Beyaz Saray, New York Times'da çıkan, "ABD yönetimi, ekonomilerin yeniden faaliyete geçmesiyle ülkedeki virüs salgınında artış bekliyor" iddiasını yalanlayarak, "Halkın sağlığı, Başkan Trump'ın en önemli önceliğidir." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan   | 04.05.2020
Beyaz Saray: Halkın sağlığı Trump'ın en önemli önceliği Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, New York Times'ın, Donald Trump yönetiminin ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme girişimleriyle ilgili iç yazışmalarda, 1 Haziran'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının 3 bini bulmasını beklediği yönündeki iddialarına, yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Açıklamada, söz konusu haberin ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) belgelerine dayandırıldığına işaret edilerek, "Bu belge Beyaz Saray belgesi değildir ve Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü ya da kurum içi güvenlik incelemesinden geçmemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

New York Times'ın referans aldığı verilerin görev gücü tarafından analiz edilmediğinin vurgulandığı açıklamada, Trump'ın ABD ekonomisinin yeniden açılmasına yönelik sunduğu yol haritasının da ülkedeki üst düzey sağlık ve bulaşıcı hastalıklar uzmanlarının onayını aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Amerikan halkının sağlığı, halen Başkan Trump'ın en önemli önceliğidir. Eyaletlerin önlemleri gevşetme çabasını takip ederken, sağlık da önceliğimiz olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi. 

Trump ölümlerin tekrar 100 bini bulabileceğini söylemişti

ABD'de, Trump yönetiminin teşvikiyle mayıs başında ekonomilerini kısmen faaliyete geçiren Iowa, Minnesota, Tennessee ve Teksas gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka ve ölü sayısında artış görülmeye başlamıştı.

Trump da dün akşam Fox News'e verdiği mülakatta, 2 hafta önce söylediği ülke genelinde tahmini toplam 60 bin can kaybı rakamının aksine Kovid-19 ölümlerinin tekrar 100 bini bulabileceğini belirtmişti.


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